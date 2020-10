Paavi Franciscus pahoitteli puheessaan, ettei voinut tervehtiä ihmisiä läheltä – kutsui koronaa rouvaksi: "Hän on aiheuttanut paljon harmia"

– Rakkaat veljet ja sisaret, hyvää huomenta. Tänään tämän yleisön kanssa, niin kuin aikaisempienkin kanssa, pysyn täällä ylhäällä. Haluaisin kovasti tulla alas ja tervehtiä teitä kaikkia, mutta meidän täytyy pitää etäisyyttä. Jos tulen alas, ihmiset tulevat tervehtimään minua, ja tämän on turvakeinojen vastaista.

– Keinojen, joita joudumme tekemään tämän Covid-nimisen rouvan vuoksi. Hän on aiheuttanut paljon harmia. Antakaa anteeksi, kun en tule tervehtimään teitä. Tervehdin teitä täältä ja kannan teitä sydämessäni. Kantakaa tekin minua sydämessänne ja rukoilkaa puolestani. Voimme rukoilla toistemme puolesta ja pitää etäisyyttä. Kiitos ymmärryksestä.

Paavia ja hänen läheisimpiä apulaisiaan on kritisoitu siitä, etteivät he käytä maskia. Paavi Franciscus sairasti nuorena ja hänen toisesta keuhkostaan on poistettu osa.