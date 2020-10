Pääministeri Marin teki yllätysvisiitin kadulle romahtaneen kansanedustajan kotiin – "Kertoo paljon ihmisyydestä"

– Kiitos tsemppaavista viesteistä. Kotona ollaan toipilaana, mutta selkä on jo paranemaan päin. Äsken kuitenkin tapahtui vielä uskomaton ja ihana yllätys, kun ovikello soi ja oven takana odotti ystävä mukanaan ruokaa. Kiitos Sanna Marin! On todella kaunista ajatella, että vaikka hänellä on kaikki maailman murheet kannettavana, silti kun apua tarvitsee, tällaiselle löytyy aikaa. Kertoo paljon inhimillisyydestä ja ihmisyydestä, Nurminen kirjoittaa Facebook-tilillään.