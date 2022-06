Pääministeri Kallas haluaa pistää Viron hallituksen uusiksi, ehdottaa neuvotteluja kahdelle oppositiopuolueelle

Keskustapuolue on ajanut yhdessä oppositiopuolueiden kanssa lakiehdotusta lapsiperheille suunnattujen tukien korottamisesta.

Virolaisen politiikan tutkijan Martin Mölderin mukaan kyseessä on paljolti poliittinen peli, jonka taustalla on keskustapuolueen huoli tasaisesti laskevasta kannatuksesta. Pääministerin reformipuolueen kannatus on taas noussut rajusti Ukrainan sodan alettua ja Kaja Kallasin esiinnyttyä voimakkaasti Ukrainan tukemisen puolesta, Mölder Tarton yliopistosta kertoo.