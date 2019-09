Päähän hakattu mies kaatui, löi päänsä ja kuoli – hovioikeus lievensi teosta tuomitun rangaistusta

Oikeus: Väkivalta aiheutti todennäköisesti aivovamman



– On pikemminkin todennäköistä, että (uhri) on saanut aivovamman Kolehmaisen tähän kohdistaman väkivallan seurauksena jo ensimmäisessä vaiheessa ja että tämä aivovamma on johtanut kaatumiseen ja nämä yhdessä ovat johtaneet kuolemaan, oikeus katsoi.