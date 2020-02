Pa***puhe suorassa lähetyksessä sai Suomen sekaisin: "Miksi vi**ssa annoin lasteni katsoa A-studiota?"

Jos joltakin on asia jäänyt vielä huomaamatta, niin opetusministeri Li Andersson (vas.) ärähti eilen illalla Ylen suorassa lähetyksessä perussuomalaisten Jussi Halla-aholle haukkumalla tämän puheita "paskapuheeksi". Kohu oli valmis.

Jotta tämä juttu ei jäisi aivan pelkäksi paskapuheeksi niin poraudutaanpa pikaisesti sittisontiaismaisella tarmolla asian ytimeen. Kohu on nimittäin noussut siitä, minkälainen kielenkäyttö merkittävien poliitikkojen välisessä julkisessa dialogissa on sallittua ja mitä seurauksia kiroilulla on.