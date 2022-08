Ozzy Osbourne muuttaa takaisin kotikonnuilleen Isoon-Britanniaan: "Olen saanut tarpeekseni"

– Kaikki on helvetin naurettavaa täällä. Olen kyllästynyt ihmisten jokapäiväisiin kuolemiin. Jumala tietää, miten moni on ammuttu kouluampumisissa, Ozzy kertoi Bloombergin haastattelussa .

– Ja Vegasissa oli massa-ampuminen konsertissa…se on aivan hullua. Minä en halua kuolla Amerikassa. En halua tulla haudatuksi Forest Lawniin. Olen englantilainen. Haluan takaisin. Mutta, jos vaimoni sanoisi, että muutamme Timbuktuun, niin muuttaisin. Mutta ei, on vain minun aikani mennä kotiin, Ozzy kommentoi.

Forest Lawn on hautausmaa Kaliforniassa, jonne monet julkisuudenhenkilöt on haudattu.

– Tiedän, että ihmiset ajattelevat niin. Se ei ole niin. Kyse on vain ajasta. Amerikka on muuttunut niin rajusti. Tämä ei ole Yhdysvallat ollenkaan. Siinä ei ole mitään yhdistynyttä. Tämä on tällä hetkellä todella outo paikka elää, Sharon kertoi.