Outo tilanne Taiwanin edustalla: Suurennuslasin alla merikaapeli ja kiinalaisalus

Taiwanin, Japanin ja USA:n välinen merikaapeli vaurioitui tammikuun alussa.

Taiwan epäilee Kiinaan kytköksissä olleen rahtialuksen vaurioittaneen merenalaista tietoliikennekaapelia Taiwanin pohjoispuolella tammikuun alussa, kertovat yhdysvaltalaislehti The New York Times sekä Reuters.

Aluksen epäillään vaurioittaneen kaapelia vetämällä ankkuriaan merenpohjassa. Lisäksi sen epäillään käyttäneen kahta eri AIS-lähetintä. AIS on alusten tunnistamiseen käytettävä järjestelmä, joka lähettää niiden sijainti- ja tunnistetietoja.

Aluksen kerrotaan liikkuneen kaapelin lähistöllä sen vaurioitumisen aikaan ja käyttäneen nimeä Shunxing-39.

Noin yhdeksän tuntia myöhemmin alus lopetti sijaintitietojensa lähettämisen pian sen jälkeen, kun Taiwanin rannikkovartiosto oli pyytänyt alusta palaamaan.

Rannikkovartiosto oli pysäyttänyt aluksen kaapelin rikkoutumisen jälkeen, mutta myrskyn takia viranomaiset eivät voineet nousta alukseen ja se jatkoi matkaansa.

Hetken päästä siitä, kun alus oli lopettanut sijaintitietojensa lähettämisen, sen vierelle ilmestyi kartalla Xingshun-39 niminen alus.

Semaphore Maritime Solutionsin analyytikko William Conroy sanoo The New York Timesille, että Xingshun-39 ei ollut ilmoittanut sijaintiaan joulukuun lopun jälkeen.

Tekaistu nimi

Shunxing-39 nimistä alusta ei löydy Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) alusrekisteristä.

Seurantatietojen mukaan sekä Xingshun-39 että Shunxing-39 ovat rahtilaivoja, joissa on A-luokan AIS-lähettimet. Tyypillisesti tämän luokan lähettimellä varustetut rahtialukset ovat niin suuria, että ne on rekisteröitävä Kansainväliseen merenkulkujärjestöön.

Tämän lisäksi niille on annettava yksilöllinen tunnistenumero eli IMO-numero.

Xingshun-39 aluksella on tunnistenumero, mutta Shunxing-39 nimisellä aluksella ei ole tunnistenumeroa IMO:n tietokannassa. Conroyn mukaan tämä viittaa siihen, että aluksen oikea nimi on Xingshun-39 on ja nimi Shunxing-39 on tekaistu.

Vaikuttaa siltä, että nimet (Shunxing ja Xingshun) on vain käännetty toisinpäin.

Alus- ja yritystietojen mukaan Xingshun-39 on ollut hongkongilaisen yrityksen omistuksessa huhtikuusta 2024 lähtien.