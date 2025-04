Näin tiheästi Viron pysäyttämä Kiwala-alus on vaihtanut omistajia ja nimeään

Pelkästään vuoden 2024 aikana Kiwala-aluksen omistajatiedoissa tehtiin viidesti muutoksia.

Viron laivaston pysäyttämä Kiwala-alus on seilannut viime vuosien aikana eri lippujen alla, mutta myös aluksen omistuskuvioissa on ollut tiheään tahtiin muutoksia.

Useilla omistajavaihdoksilla on pyritty War Sanctions -portaalin mukaan välttämään suoria yhteyksiä Venäjään. Aluksen on kerrottu olevan osa Venäjän varjolaivastoa.

Alus on pysäytetty Viron aluevesillä, jotta viranomaiset voivat tarkistaa sen asiakirjat. Aluksen ei epäillä liittyvän mihinkään infrastruktuurin vahingoittamiseen.

Öljytankkeri oli matkalla Venäjälle.

Kytköksiä Kiinaan ja Dubaihin

Tällä hetkellä aluksen omistaja on Mauritiukselle rekisteröity Tirad Shipping Inc. Yritys on sekä rekisteröity omistaja että kaupallinen omistaja.

Aluksen turvallisuusohjauksesta (ISM Manager) on taas vastannut tämän vuoden alusta kiinalainen Hong Ze Hu Shipmanagement Co. Varustamon osoite on Shanghaissa.

Kiinalainen varustamo on ollut tässä roolissa vasta vuoden 2025 tammikuusta alkaen. Aluksen kapteenin on kerrottu olevan kiinalainen.

Sitä ennen alus oli Dubaihin rekisteröidyn Oceanix Management Fze:n alla.

Pelkästään vuoden 2024 aikana aluksen eri omistajat vaihtuivat viidesti. Omistajayrityksiä on ollut niin Turkista, Singaporesta kuin myös Intiasta.

Useita nimiä ja lippuvaltioita

Alus on aiemmin seilannut myös useilla eri nimillä.

Equasis-palvelusta löytyvien tietojen mukaan alus on saanut nykyisen nimensä vasta vuoden 2024 lopussa. Aiempia nimiä oli muun muassa Varuna, Odysseus ja P.Fos.

Odysseus-laiva on listattuna myös Black Sea News -sivustolle, jossa luetellaan aluksia, jotka kuljettavat raakaöljyä Venäjän Mustanmeren satamista.

Viron pääministerin Kristel Michalin mukaan alus ei seilaa tällä hetkellä minkään lipun alla. Equasis-palvelun mukaan aiempia lippuvaltioita alus on seilannut Djiboutin Gabonin, Mongolian ja Liberian lippujen alla.

Vuonna 2007 alus seilasi Kiinan lipun alla.

Useiden alusten seilaaminen Itämerellä on kiinnittänyt huomiota viime aikoina.

Aiemmin on uutisoitu esimerkiksi Vezhen-aluksen epäillyistä vahingonteoista Itämerellä Ruotsin ja Latvian väliseen kaapelirikkoon liittyen sekä Koala-tankkerin epäillystä öljyvuodosta Venäjän Laukansuussa.