Outo somevillitys Venäjällä: Siperiaan eristetyt koronaviruspotilaat postailevat kuvia sairaalavaatteissaan

Yli 140 Kiinasta koronaviruksen takia evakuoitua venäläistä on laitettu karanteeniin parantolaan keskelle metsää Siperiassa. The Guardian kertoo, että Venäjän kansalliskaartin sotilaat vartioivat, ettei kukaan lähde alueelta pois, eikä kukaan ulkopuolinen myöskään tule sinne.

Monet eristetyt ovat postailleet kuvia itsestään sairaalavaatteissa. Myös liikuntatuokioista ja aterioista on julkaistu kuvia. Osa on lähettänyt somessa livenä kysymys ja vastaus -sessioita, joissa heiltä voi kysellä karanteenista.

Yksi evakuoiduista on miesmalli Pavel Lichman, joka on julkaissut muun muassa treenivideon.

– Terveyteni on hyvällä tolalla, kiitos treenini, hän kirjoittaa kieli poskessa -sävyyn postauksessaan.

– Olemme talossa noin 30 kilometriä Tjumenin kaupungista. Karanteeni on melko iisi. Ainoa asia, mitä emme saa tehdä, on olla kontaktissa naapurihuoneissa olevien kanssa. Emme poistu huoneistamme. Meille tuodaan ruoka ja lääkärit käyvät tarkastamassa vointimme säännöllisesti. He muun muassa mittaavat meiltä kuumeen ja katsovat kurkkuumme.