Outo kulttitapaus Keniassa: 21 kuoli saarnaajan käskettyä heidät näännyttämään itsensä nälkään "tavatakseen Jeesuksen"

Kuolleiden joukossa on myös lapsia.

Saarnaaja kiisti syyllisyytensä

Saarnaaja Paul Mackenzie Nthenge on pidätetty ja odottaa oikeudenkäyntiä. Hän on kiistänyt syyllisyytensä.

Kenian yleisradioyhtiö KBC kuvaili häntä ”kulttijohtajaksi”. Saarnaajan väitetään käskeneen seuraajiaan näännyttämään itsensä nälkään, jotta he voisivat ”tavata Jeesuksen”.

Saarnaajan väitetään myös nimenneen kolme kylää Nasaretiksi, Betlehemiksi ja Juudeaksi ja kastaneen seuraajia lammikoissa ennen kuin käski heitä paastoamaan, kenialainen The Standard kertoo.

Kenia vahvasti uskonnollinen maa

Kenialainen the Standard-lehti kertoo, että patologit tekevät DNA-tutkimuksia selvittääkseen, kuolivatko uhrit nälkään.

Kenia on uskonnollinen maa. Myös aiemmin on tullut ilmi tapauksia, joissa ihmisiä on houkuteltu vaarallisiin, sääntelemättömiin kirkkoihin ja uskontokuntiin.