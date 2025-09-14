Oulun poliisilaitos kertoo havainneensa rajuja ylinopeuksia liikenteen valvonnan yhteydessä. Kaksi kuljettajaa menetti ajokorttinsa tolkuttoman ylinopeuden vuoksi.
Oulussa Pohjantiellä Linnanmaan kohdalla liikennettä valvonut poliisipartio mittasi kovan ylinopeuden lauantaina kello 11 aikaan. Tapahtumapaikalla oli tietyön vuoksi nopeusrajoitus alennettu kahdeksaankymmeneen kilometriin tunnissa. Tutka näytti autolle nopeudeksi 178 km/h. Nopeuden ylitystä oli 98 kilometriä tunnissa.
Kuljettaja määrättiin saman tien väliaikaiseen ajokieltoon, perusteena törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen. Poliisin mukaan tapahtuma-aikaan oli vilkas liikenne.
Moottoripyöräilijä lähti pakoon
Ylivieskassa Kantatie 86:lla partio mittasi illalla kello 19 aikaan vastaan tulleelle moottoripyörälle ylinopeutta, jonka vuoksi pyörää yritettiin pysäyttää. Kuljettaja päätti kuitenkin ajaa pakoon. Takaa-ajettava katosi partiolta, mutta toinen partio sai pyörästä havainnon Haapavedentiellä.
– Lopulta Lentokentäntiellä pyöräilijä luopui pakenemisesta ja pysähtyi. Ajon aikana pakenija käytti enimmillään yli 200 km/h nopeutta, eli vauhtia oli tuplasti yli sallitun, poliisista kerrotaan
Myös tämä kuljettaja menetti ajo-oikeutensa epäillyn törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen vuoksi.
Poliisin mukaan molemmat kuljettajat olivat nuorehkoja miehiä.