Ott Tänakilta huikea arvio Oliver Solbergista

Ott Tänak joutui tunnustamaan Oliver Solbergin paremmakseen viime viikonloppuna ajetussa Viron MM-rallissa.

Hyundai-kuljettaja Tänak oli ennakkoon yksi suurimmista suosikeista voittamaan kotikilpailunsa. Mutta Toyotan Rally1-autolla debytoinut Solberg oli toista mieltä.

Solberg oli häikäisevä ja tykitti ensimmäiseen osakilpailuvoittoonsa selvällä marginaalilla. Tänak taipui nuorelle kuljettajalle 25 sekunnilla.

– Tein virheen lauantaiaamuna ja vaikka se olisi jäänyt tekemättä, hän olisi silti voittanut tämän rallin. Hän pystyi kontrolloimaan tilannetta ja nauttimaan ajamisesta. Se on upea saavutus, jos kaikki asiat saa klikkaamaan tällä tavalla heti ensimmäisessä rallissa, Tänak suitsutti Solbergin suoritusta.

Solbergilta on osattu odottaa mahtitekoja rallimaailman huipulla, mutta nyt hän löi itsensä kerralla läpi. Solbergin esitys teki ison vaikutuksen myös Tänakiin.

– Tämä poika on valmis Rally1-autoon. Hän on ollut jo jonkin aikaa hyvä Rally2-autossa, eikä hänellä ole ollut vastusta. Ja nyt Rally1-autolla hän näytti, että hän on valmis, Tänak linjasi.

Solberg ajoi Tänakin tallikaverina Hyundailla pääluokassa vuosina 2021-22. Kausi 2022 oli Solbergille vaikea, ja vuoden loppupuolella Hyundai antoi lähtöpassit nuorelle kuljettajalle.

Tänakin mukaan kausi 2022 oli tuskainen kaikille Hyundai-kuljettajille, sillä tallin autossa oli useita ongelmakohtia. Juniorikuljettaja Solbergille tilanne oli kuitenkin raskaampi kuin kokeneemmille Tänakille ja Thierry Neuvillelle.

– Hän oli vasta opettelemassa hommaa. Ja jos heitetään heti sillä tavalla altaan syvään päätyyn, uiminen on vaikeaa, Tänak kuvaili.

– Mutta sekin oli kokemus hänelle. Hän nousi takaisin ja todisti, että hän voi löydä kaikki muut kaikkialla Rally2-autolla. Nyt hän sai tilaisuutensa Rally1-autolla ja todisti, että hän voi lyödä kaikki myös siellä.

Tänak joutuu odottamaan revanssiaan Solbergia vastaan ainakin hetken. Ensi viikolla ajettavassa Suomen MM-rallissa ruotsalainen palaa nimittäin Toyotan Rally2-autoon ja taistelee WRC2-luokan voitosta.

– Haluaisin päästä taistelemaan häntä vastaan vielä monta kertaa. Emme olleet (Virossa) parhaalla tasollamme. Sanotaan näin, että todennäköisesti hän ei pysty lyömään meitä kaikissa ralleissa, joihin hän tulee. Ainakin me yritämme kääntää tilanteen toisinpäin, Tänak sanoi.