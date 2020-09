Otkes aloittaa tutkinnan Viking Amorellan onnettomuudesta: "Tilanne on aina vakava, jos vettä pääsee useisiin osastoihin"

– Alus pystyttiin ajamaan turvallisesti rantaan, mikä stabiloi tilanteen. Tilanne on ollut koko ajan tähän astisten tietojen mukaan hallinnassa. Tilanne on aina vakava, jos vettä pääsee useisiin osastoihin, Nurmi kertoo MTV Uutiset Liven haastattelussa.

– Tietysti nyt on hyvä tilanne se, että sää on hyvä, näkyvyys on hyvä. Ei ole tuulta ja aaltoa merkittävissä määrin, joka vaikeuttaisi evakuointia. Mutta se (evakuointi) on tallaisessakin tilanteessa vaikea, Nurmi kertoo.