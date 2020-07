"Ota kädestä kiinni, pidä vaikka silmät kiinni, mutta alas et saa katsoa" – Bertta, 21, pakeni tasan neljä vuotta sitten, kun kuorma-auto ajoi väkijoukkoon Nizzassa

”Hirveä kaaos”

He myös kuulivat laukauksia, jotka osoittautuivat poliisi ja tekijän välisiksi.

”Alas et saa katsoa”

Ryhmä seurasi tilannetta hetken rappusten alapäässä ja päätti, että heidän on lähdettävä hotelliin.

He olivat poistuneet kuitenkin eri puolelle bulevardia, jossa heidän majapaikkansa sijaitsi. Heidän piti siis ylittää paikka, josta kuorma-auto oli ajanut.

– Siinä oli kaksi nuorta tyttöä aika paniikissa. Viimeisillä järkevillä ajatuksillani tajusin, että tästä on mennyt auto kävelykadulla, joka on ollut täynnä ihmisiä. Sanoin parhaalle kaverilleni, että ”ota kädestä kiinni ja katso mihin katsot. Pidä vaikka silmät kiinni, mutta alas et saa katsoa.”