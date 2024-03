Osa nuorista pelkää hätäkeskukseen soittamista: "Viekö poliisi minutkin?"

Suomessa vietetään tällä viikolla hätänumeroviikkoa. Vaikka 98 prosenttia suomalaisista tuntee hätänumeron, on monilla sen käytössä vielä petrattavaa.

Viiden jälkeen -ohjelmassa helmikuussa vierailleella Hätäkeskuslaitoksen viestintäasiantuntija Patrick Tiaisella on itselläänkin kokemusta hätäkeskuspäivystäjän työstä Turun hätäkeskuksen ylipäällikkönä. Hänen mukaansa hätäkeskuksiin kuulumattomat puheluiden lisääntyminen on maailmanlaajuinen ilmiö.

Hätäkeskuspäivystäjille turhat puhelut voivat joskus olla raskaita. Työssä on siirryttävä akuutista hädästä kiireettömään neuvontaan ja selitettävä ihmiselle, että kaikki ongelmat eivät kuulu hätänumeroon.

– On juuri annettu elvytystä tai jollain on ollut puukko rinnassa, mönkijä kaatunut, joku on puristuksissa. Olet hälyttänyt ja antanut ne lisätiedot ja sitten joku valittaa, että laita nyt joku auraamaan ne tiet, Tiainen kuvailee.