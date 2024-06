Orpolta piikki Henrikssonille: Asiat ehkä jopa selkeytyvät Adlercreutzin johdolla – "Grattis Anders!"

Orpo uskoo, että yhteistyö hallituksessa jatkuu hyvänä. Orpo sanoo odottavansa, että asiat jopa vähän selkeytyvät. RKP:ssä on ollut puheenjohtajatilanne kevätkauden auki opetusministeri Anna-Maja Henrikssonin ilmoitettua jättävänsä puheenjohtajuuden.



Orpo antoi ison kiitoksen myös europarlamenttiin lähtevälle Henrikssonille, jolla hänen mukaansa on ollut iso rooli paitsi pitkän linjan ministerinä, myös hallituksen syntymisessä ja linjan luomisessa.



Pääministeri ei usko RKP:n uuden puheenjohtajan ja perussuomalaisten EU-vaalien jälkeisen kipuilun muuttavan hallituksen dynamiikkaa.



– Uskon, että asiat menevät eteenpäin. Meitä yhdistää nimenomaan hallitusohjelmaan kirjatut asiat. Ei me olla yksi puolue, meillä on erilaisia tavoitteita, jossain määrin erilaisia arvoja, mutta meillä on yhteinen hallitusohjelma ja pelisäännöt, Orpo kommentoi kokoomuksen puoluekokouksen päätteeksi järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.