Orpolla näyttää olevan enemmän yhteistä Perussuomalaisten kuin SDP:n kanssa, kertovat vaalikonevastaukset – Marinin kannoista vaikea saada selvää

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin on todennut useaan otteeseen, että samaan hallitukseen lähteminen Perussuomalaisten kanssa voisi olla vaikeaa.

Suomessa on melko harvinaista, että yhteistyö tiettyjen puolueiden kanssa suljettaisiin pois jo ennen vaaleja, sanoo väitöskirjatutkija Theodora Helimäki Helsingin yliopistosta.

SDP:n Marin on kaukana kahdesta muusta suurimmasta puolueesta

Kokoomuksen Petteri Orpon mielipiteiden kanssa yksi parhaiten yhteensopivista puolueista on Perussuomalaiset, kun SDP:n kanssa mielipide-eroja on selvästi enemmän.

Perussuomalaisten Riikka Purra puolestaan on jokseenkin samaa mieltä, että Suomen on näytettävä esimerkkiä muulle maailmalle ilmastonmuutoksen torjunnassa, kun perussuomalaisista valtaosa on täysin eri mieltä.