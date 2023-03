Vaalivalvoja Korkki: Raottiko Marin ovea sinipunalle MTV:n pääministeritentissä?

MTV:n keskiviikkoillan pääministeritentti ei tainnut nimestään huolimatta vielä ratkaista, kenestä tulee Suomen seuraava pääministeri. Tuoreimpien mielipidekyselyiden valossa sunnuntain vaali-illasta on tulossa äärimmäisen jännittävä, ja voi hyvin olla, että vaalitulosta jännitetään ääntenlaskennan loppusuoralle saakka.

Orpon loukkaantuminen on varmasti osin taktista, mutta totta on, että sinimusta väriyhdistelmä on Suomen poliittisessa historiassa totuttu liittämään fasismiin ja 1930-luvun äärioikeistolaiseen liikehdintään. Perussuomalaisten Riikka Purraan asti Marinin anteeksipyyntö ei ulottunut.