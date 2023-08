Orpo kommentoi Prigozhinin lentoturmaa: Venäjällä todellakin haetaan valta-asetelmia

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan venäläisen Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin kuolemaan johtanut lentoturma viittaa siihen, että Venäjällä on meneillään sisäinen valtataistelu ja välien selvittely sikäli, kun tiedot pitävät paikkaansa.

– Siitä lähtien, kun Prigozhin aktivoitui ensin voimakkaasti arvostelemaan sodanjohtoa, ja sen jälkeen teki juhannusoperaationsa, tilanne on ollut hyvin sekava hänen osaltaan. Kaikki viittaa siihen, että Venäjällä todellakin haetaan valta-asemia. Ukrainan sota ei ole mennyt niin kuin alun perin on suunniteltu, ja sillä on seuraamuksia, Orpo sanoi.