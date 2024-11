Orpo ei usko, että Trumpin valinta muuttaa Suomen ja Yhdysvaltojen suhdetta dramaattisesti

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei usko, että Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi muuttaa dramaattisesti Suomen ja Yhdysvaltojen suhdetta. Orpon mukaan maiden välinen suhde on vahva ja syvä.



– Nyt kun olemme liittyneet Naton jäseniksi, olemme samassa liittokunnassa ja kun meillä on DCA-sopimus, jota koko ajan rakennetaan syvemmäksi, niin uskon, että meidän kahdenvälinen suhteemme ei paljonkaan muutu, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa.



Orpo muistuttaa, että Suomi on puhunut Trumpin tavoin jatkuvasti siitä, että Euroopan maiden pitää panostaa aiempaa enemmän omaan puolustukseensa.



– En olisi hirveän huolissani, mutta totta kai on paljon kysymysmerkkejä, Orpo sanoi.



Orpo uskoo, että Nato-maat ovat jatkossakin Yhdysvaltojen tärkeitä kumppaneita, vaikka Trumpin valinta on herättänyt huolta transatlanttisten suhteiden tulevaisuudesta.



– Yhdysvallat on globaali maailmanmahti sekä sotilaallisesti että taloudessa. Mikä ja kuka on Yhdysvaltojen tärkein kumppani? Eurooppa, sekä sotilaallisesti että taloudellisesti. Siksi uskon, että euroatlanttinen Yhdysvaltain ja EU:n välinen suhde kestää ja kantaa, Orpo pohdiskeli.



– Uskon, että Yhdysvallat Trumpinkin johdolla tarvitsee Eurooppaa. Meidän täytyy olla valmiit vain kantamaan isompaa vastuuta omasta turvallisuudestamme, Orpo jatkoi.