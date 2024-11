Oppositio hiillosti hallitusta kasvutoimilistasta: "Paljastui aika suureksi bluffiksi"

MTV Uutiset uutisoi tiistaina , että taloustieteilijän arvion mukaan hallitusohjelma ei sisällä 500:a konkreettista kasvutoimea, kuten hallituksen riveistä on hehkutettu.

– Paljastui, ettei ole juurikaan kasvutoimia, vaan se on tyypillinen muuallakin Euroopassa nähty oikeistokonservatiivinen leikkauslista, Kumpula-Natri jatkoi.

– 500 kasvutoimea on Risto Murron kasvutyöryhmän hallitusohjelmasta tunnistamat toimet. Hallitusohjelmassa niitä on lukuisia esimerkiksi työmarkkinoille, luvitukseen ja työhön kannustamiseen. Se on itsessään jo eräänlainen kasvuohjelma, valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) vastasi.