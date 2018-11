Zimbabwen lentoturmassa viitteitä vain onnettomuudesta – yhteistyö paikallisten viranomaisten kanssa sujunut "tahmeasti"

Yhteistyössä toivomisen varaa

Suomi odottaa yksityiskohtaisia tietoja tapahtuneesta



Nurmen mukaan kansainväliset pelisäännöt ovat ilmailuonnettomuuksissa huomattavan selkeät. Onnettomuus on tapahtumavaltion vastuulla, ja muiden toimijoiden rooli on selkeä.

Arvio: Törmäsi maahan suurella nopeudella



Nurmi kertoo, että tutkinnan yksityiskohtiin on tässä viaheessa mahdoton ottaa kantaa, sillä tutkinta on paikallisten viranomaisten johdossa. Onnettomuuden syytä hän ei halua spekuloida.

Hänen mukaansa paljon on kuitenkin kiinni siitä, miten on konetta on huollettu ja millaisessa kunnossa se on.