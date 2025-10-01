Liikenne on ruuhkautunut Turunväylällä onnettomuuden vuoksi.
Turunväylän Karnaisten tunnelissa Lohjalla on sattunut liikenneonnettomuus. Pelastuslaitoksen mukaan rekka törmäsi Turun suuntaan menevän tunnelin kallionseinään ja osui myös henkilöautoon.
Onnettomuudessa oli osallisena kaksi henkilöä, joista toinen toimitettiin sairaalaan jatkohoitoon. Henkilövahingot eivät kuitenkaan olleet vakavia.
Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Iltakahdeksalta raivaustyöt olivat yhä käynnissä ja liikenne Turun suuntaan ruuhkautunut.
Fintraffic kehottaa autoilijoita käyttämään vaihtoehtoisia reittejä.