Liikenne jumissa Kehä I:llä – kuorma levinnyt tielle

Liikenne Kehä I:llä idän suuntaan on ruuhkautunut pahasti onnettomuuden vuoksi.

Tielle on levinnyt kuorma, ja toinen ajorata on suljettu liikenteeltä, kertoo Fintraffic. Tarkempi onnettomuuspaikka on Hämeenlinnan liittymän ja Tuusulanväylän liittymän välillä.

Tilanteesta aiheutuu haittaa idän suuntaan matkaaville, ja tällä hetkellä liikenne seisoo. Autoilijoita kehotetaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä.

Hieman ennen aamuyhdeksää Fintraffic tiedotti liikenneonnettomuudesta myös Kehä III:lla Vihdintien liittymän länsipuolella. Tästä onnettomuudesta ei ole vielä lisätietoja, mutta sen arvioidaan aiheuttavan haittaa liikenteelle.

Uutinen päivittyy.