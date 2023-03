Onnea Oulu! Ainoa vetovoimaansa kasvattanut suuri kaupunki, kertoo tutkimus

Oulu on kuitenkin noussut vetovoimaisuudessa jaetulle toiselle sijalle Kuopion rinnalle.

– Erityistä Oulun osalta on se, että kaupunki on lisännyt vetovoimaansa jopa kustannusrakenteen osalta, joka on nykyisessä taloustilanteessa yllättävää, T-median vanhempi asiantuntija Kari Väisänen kertoo tiedotteessa.