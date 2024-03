Tässä ovat Suomen vetovoimaisimmat kaupungit

Espoo on kasvattanut eniten vetovoimaansa Suomen kymmenen suurimman kaupungin joukossa, selviää tutkimusyhtiö T-Median vuosittaisesta tutkimuksesta. Kyselytutkimuksen mukaan Tampere on edelleen Suomen vetovoimaisin kaupunki, vaikka senkin vetovoima on laskenut. Turku on Espoon lisäksi ainoa vetovoimaansa kasvattanut kaupunki.