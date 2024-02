Onko tässä Ukrainan sodan ensimmäinen kuva? Rajanylityspaikan valot sammuvat, kun venäläissotilas marssii naapurimaahan

Alkuperäinen juttu on julkaistu 27. maaliskuuta 2022. MTV Uutiset julkaisee jutun uudelleen, koska Ukrainan sodan alkamisesta tulee kuluneeksi tällä viikolla tasan kaksi vuotta.

Videolla on nähtävissä sotilas ja valojen sammuminen rajanylityspaikalla.

Alue Venäjän miehittämä

The War in Ukraine -tilannekartta näyttää, että Kalanchakin rajanylityspaikan alue Ukrainan Hersonissa on tällä hetkellä Venäjän miehittämä.