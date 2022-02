"Minut haettiin hotellihuoneesta pommisuojaan" – Seuraa MTV Uutisten kirjeenvaihtajan raportointia hetki hetkeltä Kiovasta

MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Petri Saraste on tällä hetkellä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.

Kello 6:30: Lentokentällä räjähdys – "Ei tietoa vaurioista tai ihmisuhreista"

Saraste raportoi, että räjähdyksiä on kuulunut Kiovassa asti. Saraste itse ei ole toistaiseksi kuullut räjähdysten ääniä. Saraste kertoo, että Kiovan kansainväliselle lentokentälle olisi isketty.

Kello 6:45: "Pelätään, tuleeko iskuja hallintorakennuksiin, missä minäkin olen"

Saraste kertoo, että Kiovan lentokenttä on nyt suljettu, eikä sinne laskeudu tai saavu enää lentokoneita.

Liikenne on pysähtynyt. Ulkonaliikkumiskielto voidaan ottaa Sarasteen mukaan käyttöön hetkenä minä hyvänsä.

– Ihmisiä ei näytä kulkevan kadulla yhtään. Hälytys on saatu ihmisten tietoisuuteen. Mobiiliappissa kehotetaan siirtmään läheiseen pommisuojaan. Se vilkuttaa lähimmän turvakohteen sijainnin.

Kello 7:00: "Hälytysajoneuvoja ajelee kadulla, tämä on kamala shokki"

– Televisiossa on kehotettu ihmisiä pysymään kodeissaan. Ulos ei kannata mennä, ei kannata viedä lapsia kouluun tai mennä itsekään töihin, Saraste kertoo.

Kello 7:30: "Minut tultiin hakemaan hotellihuoneesta pommisuojaan"

– Minut juuri äsken tultiin hakemaan hotellihuoneesta pois, määrättiin pommisuojaan muiden hotelliasukkaiden kanssa. Hiukan on pelokas ilmapiiri. Itsekin olen aika ällikällä lyöty, en olisi uskonut että tänne Kiovaankin hyökättäisiin, Saraste kertoo.

Kello 7:50: Saraste tuli pommisuojasta ulos – hotellin aulassa toimittajia ja liikematkustajia

Saraste tuli ahtaasta pommisuojasta ulos hotellin aulaan. Saraste kertoo, että Kiovassa on hiljaista.

– Paikalla on muutama toimittaja kameroineen. Odotetaan toistuvatko iskut. Täällä on kertakaikkiaan tilanne seis. Autoja ei liiku missään. Täällä hotellissa on muitakin kuin toimittajia, muun muassa liikematkustajia, jotka ovat aika ihmeissään miten tästä eteenpäin.