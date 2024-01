Onko tämä räjähtävä suoritus katoamassa jääkiekosta? Asiantuntijalta suora näkemys

Lämärin käytön vähenemistä ja jopa suorituksen katoamista kokonaan on väläytelty, kun aika ja tila käyvät niukemmaksi nopeutuvassa pelissä. Kun mailat ovat samalla kehittyneet, valitsee moni rannelaukauksen perinteisen lämärin sijaan. Näkemykset lämärin tulevaisuudesta vaihtelevat.

Mikkelin Jukureiden hyökkääjä Niko Huuhtanen on tunnettu raisusta laukauksestaan, ja lämäri lähtee 20-vuotiaalta taiturilta siinä missä rannelaukauskin. Huuhtanen kertoo hioneensa laukaustaan lapsesta lähtien.

– Pienestä pitäen olen kotipihalla treenannut. Iskä on laittanut vaneria ihan nuoresta pojasta. Siinä on pienestä pojasta päässyt ampumaan tuhansia kiekkoja.

MTV Urheilun asiantuntija Ari Vallin näkee asian hieman toisin. Suoraan syötöstä lähteviä lyöntilaukauksia vielä viljellään, mutta paineen alla valintana on ennemmin rannelaukaus.

– Varmasti one-timer-lämäreitä ylivoimalla... Se on sellainen, mitä harrastavat ( Valtteri ) Kemiläinen , Huuhtanen ja kumppanit, joilla se rooli on ampua, Vallin aloittaa.

– Peli on kuitenkin niin nopeaa ja sulla on paine aika nopeasti päällä, että pitää vähän potkusta ampua. Et sää kerkeä ainakaan suorasta luistelusta hirveästi lämäriä virittelemään. Pitää käyttää hyväksi mailan ominaisuuksia ja ampua ranteella.