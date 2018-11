Onko tämä planeettamme suurin rakennelma? Satojen miljoonien termiittikekojen ja tunneleiden verkosto näkyy avaruuteen asti – maata on siirretty 4000 jättipyramidin verran

Keoissa kaikkiaan 10 kuutiokilometriä maata

– Nämä tunnelit on tehnyt yksi laji, joka on pyrkinyt pääsemään käsiksi kuolleisiin lehtiin, joita ne käyttivät ruuaksi, anoo Stephen Martin Salfordin yliopistosta Britanniasta.

– Termiittien kaivamaa maata on yhteensä 10 kuutiokilometriä. Tämä vastaa tilavuudeltaan 4000 Gizan pyramidia. Tämä on todennäköisesti suurin rakennelma, jonka yksi hyönteislaji on tehnyt, Martin vertaa.