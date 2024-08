Onko olympiamitalilla merkitystä? Näin vastaa pituushypyn SE-nainen

– Kyllä sillä varmasti on. Tuolla on paljon Silja Kososia ja Heili Sirviöitä, ja sillä on oma vaikutuksensa. Meitä urheiluihmisiä syytetään, että me nostetaan tämä (menestys), että tällä on joku (iso tarkoitus). Mutta kun se vaan nyt on niin, Ringa Ropo perustelee mitalien merkitystä.