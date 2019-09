Onko Kontulan ostoskeskus turvaton paikka? Vaatemyyjä kumoaa väitteet 13 vuoden kokemuksella: "Kellään ei ole täällä mitään hätää"

– Isolla ostarilla tapahtuu kaikenlaista, mutta ei täällä kyllä mitään turvattomuutta ole, toteaa vaatemyyjä Rainer, joka on työskennellyt Kontulan ostoskeskuksessa 13 vuotta.

"Vartijat puuttuvat ja hoitavat hyvin tämän alueen"



Rainerin kokemus on, että päiväsaikaan ostoskeskuksessa on turvallista liikkua. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, millaista paikalla on yöaikaan. Toisinaan paikalla joutuu todistamaan erilaisia konfliktitilanteita, kuten kiistoja ja tappeluita, mutta niistä ei ole ollut sivullisille häiriötä.