Onko homeesta tehty syntipukki? Liian kuiva sisäilma saattaa olla isompi ongelma: "Se vaikuttaa limakalvoihin ja hengitystieoireisiin"

Työterveyden professorina Helsingin yliopistossa työskentelevä Kari Reijula uskoo kuitenkin, että ajattelussa on päästy eteenpäin.

– Toivottavasti lähes 30 vuotta on opettanut eri tahoja tässä asiassa. Nykyinen tieto lääketieteen puolella on, että kosteuden ja homeen aiheuttamat sisäilmaongelmat, joihin alussa suhtauduttiin kaikella vakavuudella, eivät olisikaan terveyden kannalta niin vakavia kuin mitä ollaan alun perin varoiteltu.

"Ihmisten oireita ei saa vähätellä"

Reijulan mukaan potilas on aina oikeassa -väittämä pitää paikkansa.

– Silloin kun potilas oireilee tai kokee oireilevansa sisäilmasta, häntä on kuunneltava ja häntä on autettava. Kieltämisessä, eli siinä, että mikään ei voisi johtua missään, ei saa mennä liian pitkälle, Reijula sanoo.

– Samaan hengenvetoon on todettava, että turhaa vaaraa ja turhaa huolta ei pidä ihmisissä herättää. Suuren väestön osalta juuri puhutaan huoli-ilmiöstä, eikä tarpeetonta huolta pidä olla lietsomassa, mutta samalla täytyy pitää huolta niistä, ihmisistä, jotka menettävät työ- ja toimintakykynsä sisäilmaan liittyvien asioiden takia.

Suomen rakennuskanta riski-iässä

Sisäilmayhdistyksen mukaan lukumääräisesti suurin osa sisäilman ongelmista ei ole varsinaisia sairauksia vaan lähinnä henkilön kokemia haittoja. Niilläkin on kuitenkin suuri merkitys ihmisen viihtymiseen ja työtehoon.

– Huollossa ja ylläpidossa on ollut säästöjä, esimerkiksi lamavuosina on lykätty tarpeellisia peruskorjauksia. Myös suhtautuminen sisäilmaongelmiin vaihtelee.

Liian kuiva sisäilma aiheuttaa monia oireita

– Erityisesti talviaikaan korkea sisäilman lämpötila aiheuttaa sen, että sisäilma on todella kuivaa ja se vaikuttaa limakalvoihin ja hengitystieoireisiin. On myös muita tekijöitä ja siksi kokonaisuuden huomioiminen on tärkeää, Ahola sanoo.