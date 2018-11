Onko heillä näppinsä pelissä Trumpin politiikassa? Presidentin vaalistudiossa ryhmä kovia megarahoittajia – mukana kasinomiljonääri sekä roskapaperikuningas

Republikaanien tukemisen lisäksi hän on antanut 410 miljoonaa dollaria Birthrightille, joka tukee nuorten juutalaisten matkoja Israeliin.

Syyskuussa The New York Times uutisoi, että Adelsonit ovat viime kuukausien aikana lahjoittaneet 55 miljoonaa dollaria ryhmille, jotka pyrkivät takaamaan republikaanien vallan säilymisen. Lehden mukana he ovat suurimpia rahoittajia liittovaltion tasoisessa politiikassa.