Ongelmia verorästien maksussa? Hakuaika poikkeukselliseen helpotukseen lähenee loppuaan

Verohallinto on käsitellyt kesällä 22 000 hakemusta helpotettuun maksujärjestelyyn. Helpotettua maksujärjestelyä voi hakea 31. elokuusta saakka OmaVero-verkkopalvelussa.

– Tällä hetkellä helpotettua maksujärjestelyä hakeneista yrityksiä on vajaa puolet. Loppukesästä helpotettu maksujärjestely on kiinnostanut myös henkilöasiakkaita, joilla on jäännösveron tai kiinteistöveron eräpäivä käsillä, riskivastaava Tuomas Hurskainen kertoo Verohallinnon verkkosivuilla.