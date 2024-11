Omia hautajaisiaan kannattaisi alkaa miettimään jo nyt – huomioi nämä helpottavat asiat

Osalle meistä omien hautajaisten miettiminen voi tuntua jopa kiusalliselta aiheelta, mutta vainajan läheisille suunnitelmista voi olla paljonkin apua.

– Se helpottaa paljon niiden henkilöiden tekemistä, jotka hoitavat ja järjestävät hautajaisia. Siinä surun hetkellä on paljon muutakin ajateltavaa. Jos on joku toivelista kerrottu, niin hautajaiset voi järjestää helpommin ja itselläkin on varmasti helpompi olo, että nyt toteutin juuri nämä hautajaiset niin kuin tämä henkilö halusi, sanoo hautaustoimistoyrittäjä Kyllikki Forsius MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Kaikista helpoiten omannäköisiin hautajaisiin voikin vaikuttaa yhä elossa ollessaan.

Hautaustoimistot tarjoavat nykyään erilaisia palveluita oman hautaussuunnitelman tekemiseen. Monelle tieto omien toiveiden kirjaamisesta muistiin voi tuntua helpottavalta.

– Kun me esimerkiksi teemme asiakkaan kanssa hautauksen ennakkosuunnitelmaa, niin se on hyvin tärkeää, että he saavat kerrottua toiveensa ja saavat omat kappaleensa siitä suunnitelmasta. Ja kun me sitten sanomme, että tämä on nyt myös meidän kansioissamme, niin se on selvästi helpottavaa.

Mitä hautaussuunnitelmassa olisi hyvä ottaa huomioon?

Forsiuksen mukaan hautauksen ennakkosuunnitelmaan on mahdollista kirjata hyvin yksityiskohtaisiakin asioita.

– Jotkut haluavat omat verkkarit tai kansallispuvun ja niistä sitten kerrotaan. Kukat ovat useinkin merkittäviä. Joku voi myös tehdä tarkan listan siitä, että mitä kakkuja laitetaan, pullatkin voi olla leivottu jo valmiiksi ja jopa pakkasessa. Ruusujen väri ja määrä voivat olla tarkasti määriteltyjä ja esimerkiksi hääkimppu voi olla sellainen, että juuri siinä olleita kukkia halutaan arkun päälle.

Hautaussuunnitelma ei ole ennakkotilaus, vaan siinä voidaan jättää järjestelyjä hoitavalle taholle vapaus valita hautaustoimisto itse.

Jos taas elämästä ei löydy henkilöä, jolle hautajaisjärjestelyt voisi jättää, voi oman kuolemansa varalle tehdä myös hautaustestamentin.

Hautaustestamentti on Suomen Hautaustoimistojen liiton kehittämä järjestelmä, jonka avulla testamentin tekijä voi määrätä omien hautajaistensa järjestämisestä. Hautaustestamentti allekirjoitetaan ja todistetaan kuten tavallinenkin testamentti. Sitä tehdään kaksi saman sisältöistä kappaletta, toinen hautaustestamentin tekijälle, toinen hautaustoimistolle.

Jos hautaussuunnitelmaa tai -testamenttia ei halua tehdä hautaustoimistossa, riittää omien toiveiden kirjaaminen ylös muullakin tavoin.

– Se voi olla ruutupaperilla tai tietokoneella tehty, kunhan se on tehty niin, että sen löytää helposti kun hautajaisia järjestetään, Forsius sanoo.

Tuleeko toiveita noudattaa?

Onko läheisten sitten pakko noudattaa vainajan toiveita hautajaisten suhteen?

Forsiuksen mukaan lähtökohtaisesti on.

– Hautaustoimilaki sanoo, että vainajan tahtoa on kunnioitettava. Aika hyvin niitä toiveita kyllä kunnioitetaankin, jos ne on tiedossa. Hautaustestamentti on tietysti vielä tarkempi, silloin se on testamenttimuotoinen ja testamenttia on aina noudatettava.