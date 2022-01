Olympiakomitealta tiukka vaatimus – toimiin ryhdyttävä pian: "Koronarajoituksilla on ollut suuri inhimillinen ja taloudellinen hintalappu"

– Liikunnan rajoituksia on perusteltua keventää mahdollisimman pian. Harrastamisen rajoittamisella on pitkäaikaisia haittoja suomalaisten fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Nyt on aika avata myös sisäliikuntatilat, toimitusjohtaja Mikko Salonen sanoi Olympiakomitean tiedotteessa.