Olli Jokisen pikkuseura väkevässä lentokelissä – Oliver Kapanen kehittelee pisteputkea

Olli Jokisen luotsaama Timrå kipuaa Ruotsin SHL:n sarjataulukossa. Suomalaishyökkääjä Oliver Kapanen on esiintynyt loistavasti. Kapanen onnistui torstaina maalinteossa, kun joukkue kellisti Malmön 3–0 ja venytti voittoputkensa kolmeen otteluun.

Timrån ykköstähtenä loisti ruotsalaishyökkääjä Jonathan Dalen. Hän keräsi tehot 1+2. Timrå ratkaisi ottelun ylivoimalla, sillä se onnistui kahdesti maalinteossa Malmön jäähyillessä.

– Ylivoimapelimme on todella hyvää, Dahlen kommentoi TV4:lle Aftonbladetin mukaan.

Myös Oliver Kapanen pääsi nauttimaan toimivasta ylivoimasta. Suomalainen teki joukkueensa toisen maalin keskimmäisen erän alussa.

Katso Kapasen maali pääkuvan videolta!

Montreal Canadiensista kotiutunut Kapanen, 21, on esiintynyt varsin mainiosti Timrå-paidassa. Hyökkääjä on kerännyt 18 ottelussa tehopisteet 7+10=17. Kapanen on neljän ottelun pisteputkessa.

Olli Jokisen nippu nousi torstain voiton myötä sarjataulukossa kolmannelle sijalle. Timrå on voittanut kuudesta edellisestä ottelustaan viisi.

SHL:n pikkuseura on loistavissa asemissa, kun runkosarja lähestyy huipennustaan. Kärkeen on vain kuusi pistettä.

