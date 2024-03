Olli Jokiselta suorat sanat – tässä on ”isoin syy”, miksi Jukurit on nyt niin karussa tilanteessa

Kärpät ja Jukurit ovat pelanneet nyt neljä perättäistä peliä, kun mukaan lasketaan myös runkosarjan päätöskierros. Kärpät on ollut joka kerta parempi. Kahdesti Mikkelissä ja kahdesti Oulussa.

Joukkueiden puolivälieräsarjassa tilanne on se, että Kärpät on enää voiton päässä jatkopaikasta.

Jos itse peliä tarkistelee, Jukurit on vienyt isoa kuvaa. Se on hallinnut pitkiä pätkiä jokaisen pelin sisällä.

Mutta.

– Voitot ovat ne, jotka ratkaisevat tässä vaiheessa kautta. Ei se, että onko näennäistä hallintaa vai mitä. Kärpät on pystynyt puolustamaan erittäin hyvin keskustaa. Meidän pitää rakentaa suorista hyökkäyksistä parempia paikkoja ja löytää keinot murtautua keskelle. Meillä on ollut tuskaa maalinteon kanssa. Tai jos tuon kääntää, niin kaikilla muilla on ollut paitsi Kärppien ykkösketjulla. Tuossa on oikeastaan isoin syy sille, miksi olemme 0–3-tappiolla. Heidän kärkensä on ratkonut pelejä. Kärppien erikoistilannepelaaminen on ollut parempaa – samoin maalivahtipeli, Jukureiden päävalmentaja Olli Jokinen luettelee faktoja MTV Urheilulle.

Kärppien ykkösketjusta Teemu Turunen on naulannut kolmeen peliin kuusi (2+4) tehopistettä. Ville Koivusella pinnoja on viisi (4+1) ja Joonas Kemppaisella neljä (2+2).

Tämän lisäksi Kärpät on sietänyt niitä hetkiä, että Jukurit on pitänyt kiekkoa ja on luonut pitkiä hyökkäysalueen hyökkäyspelejä.

– Heillä on nopeita pelaajia, kevytjalkaisia puolustajia ja he ovat pelanneet tuota samaa peliä koko kauden ajan. He ovat liukkaassa luistelukunnossa, yksilöt ovat olleet hyvässä moodissa ja heillä on ovelia kavereita joukkueessa. Tuo pakottaa meidät pelaamaan todella kärsivällisesti. Kyllä mekin haluaisimme hyökätä enemmän ja olla möyrimässä heidän päädyssään, mutta samaan aikaan pitää muistaa vastustajan vahvuudet. Yksittäisessä tilanteessa ja vaihdossa pitää yrittää pelata sellaista peliä, että tulostaulu kääntyisi suotuisaan suuntaan. Pitää tehdä niitä asioita, mitä peli vaatii, Kärppien apuvalmentaja, Leijonista tuttu Mikko Manner sanoo.

– Silloin kun peli vaatii sitä, että pitää puolustaa hullun lailla – henkeen ja vereen, niin silloin pitää tehdä sitä. Tuosta pitää nauttia ja tuosta pitää saada kiksit, eikä ajattele niin, että tuo olisi negatiivinen juttu. Tuon kautta Kärpät on varmasti näyttänyt kärsivälliseltä. Pitää olla siitä onnellinen, että olemme olleet tehokkaita, mikä ei tule kuitenkaan itsestäänselvyytenä. Tuohon vaaditaan nälkää ja sitä, että on himoa mennä maalille. Ja että on terävänä, kun ne omat paikat tulevat. Niitä ei kuitenkaan välttämättä hirveästi Jukureita vastaan tule, koska he ovat puolustaessa niin aggressiivisia ja he kääntävät nopeasti peliä, Manner jatkaa realiteeteista.

Haussa 1–0

Sarjan tilanne näkyi Kärppien aamujäiden olemuksessa. Oululaisjoukkue oli hyvin levollinen ja rauhallinen illan katkaisupelin alla. Osa avainpelaajista kuten Teemu Turunen, Julius Junttila ja Marko Anttila keskittyivät kuivaharjoitteluun ja letkeään huulenheittoon jäiden yhteydessä.

Jukurit ryntäsi jäälle koko joukkueen voimin. Vauhdikkaan session keskellä isoin huomio kiinnittyi maalintekoon ja henkisten lukkojen avaamiseen.

– Paljon oli ääntä jäällä. Kaikki tiedostavat tilanteen. Voitolla kausi jatkuu ja häviöllä päättyy. Turha tässä on enää jännittää, Jukureiden päävalmentaja Jokinen toteaa.

Jo ennen Jukureiden ja Kärppien sarjan alkua puhuttiin voittamisen kulttuurista. Se on noussut väkevästi esiin matkan varrella. Kärpiltä muun muassa Joonas Kemppainen ja Julius Junttila ovat petranneet selvästi runkosarjan jäljiltä. Kaksikosta Kemppainen on kaksinkertainen ja Junttila kolminkertainen Suomen mestari.

He ovat olleet kovissa paikoissa ja he tietävät, että mitä keväällä voittaminen vaatii.

Jokinen nostaa Jukureiden puolelta esiin muun muassa Jarkko Immosen, Kovarcikin veljekset (Michal ja Ondrej), Linus Nässenin ja Pekka Jormakan.

– On meilläkin ihan tarpeeksi voittamisen kulttuuria tuolla kopissa, mutta onhan sitä jollain tavalla puuttunut tuosta, Jokinen myöntää.

Jokisen mukaan Jukurit lähestyy illan peliä hyvin yksinkertaisen kaavan kautta.

– Jos puhutaan voittamisesta, niin kyllä meidän pitää lähteä hakemaan ihan ensin yhtä erävoittoa. Emme ole ottaneet niitä yhtään tässä sarjassa, Jokinen muistuttaa, jatkaen:

– Ajatuksena pitää olla se, että voitamme pelin 1–0. Koska silloin, kun on tuskaa kaukalon toisessa päässä, pitää lukita omaa pää vielä paremmin. Meillä ei ole ihan kärsivällisyys riittänyt varsinkaan noissa kahdessa Oulun vieraspelissä. Energiaa ja kärsivällisyyttä – niitä pitää näkyä tänään, jos haluamme voittaa, Jokinen painottaa.

Kärpillä lähtökohdat rakentuvat realiteettien ja niiden tiedostuksen kautta.

– Meidän pitää päästä heidän paineensa alta pois. Sen lisäksi pitää olla terävänä niin, että pystymme suojaamaan keskustaa ja että pääsemme heidän alueelleen. Täällä Mikkelissä on vähän lyhyempi kaukalo, minkä myötä kiekollisena tila ja aika on todella vähissä. Aika paljon pitää laitojen kautta kiivetä ja heittää kiekkoa syvään. Tuon lisäksi pitää pystyä vastaamaan Jukureiden kamppailupelaamiseen. Sitten kun tulee paikkoja, pitää luottaa itseensä, jotta vastustaja joutuu olemaan varpaillaan meidän tehokkuutemme kanssa, Kärppä-valmentaja Manner summaa.