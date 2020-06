Olkiluoto 3:ssa havaittu värinäongelma ja vaurioita venttiileissä – asiantuntija ei osaa arvioida, milloin käynnistys mahdollista

Laitosta ei voida avata ennen kuin se täyttää turvallisuusvaatimukset ja erilaisia ongelmia on riittänyt. Käyttölupa laitoksella on myönnettynä, mutta valvova viranomainen STUK ei voi aktivoida sitä.

– Siellä on ollut jo jonkin aikaa reaktorijärjestelmään kuuluvan paineistimen yhdysputki värähdellyt. Laitostoimittaja on etsinyt keinoja, miten sitä värähtelyä pystyttäisiin hillitsemään. Nämä suunnitelmat ovat olleet STUKin käsiteltävänä.

– Kyllä se on erittäin tärkeätä, että ne komponentit eivät värise ja siksi tähän on niin vakavasti tartuttu kiinni ja värinä halutaan sieltä pois.

TVO: Värinäongelmaan tehty vaimennussuunnitelma

Silvennoisen mukaan värinäongelman ratkaisemiseksi on tehty värinän vaimennussuunnitelma ja uudet värinänvaimentimet on valmiina. Vaimentimet on testattu ja niiden asennukselle on saatu hyväksyntä.