Öljyvuodon torjunta Utön edustalla jatkuu, mukana kaikki Rajavartiolaitoksen öljynkeräyskykyiset vartiolaivat – "Aikaahan tämä vie"

– Tilanne on sen kaltainen, että Rajavartiolaitoksen kaikki öljynkeräyskykyiset vartiolaivat Tursas, Uisko ja Turva ovat siellä öljyä keräämässä yhdessä merivoimien öljyntorjunta-alus Hallin kanssa.

Mereen on Rajavartiolaitoksen valvontalentokoneen ympäristövalvontajärjestelmän arvoin mukaan päässyt 9-39 kuutiota öljyä.

– Sitä on sieltä kerätty ja öljyä on myös haihtunut, joten tarkkaa arviota jäljellä olevasta öljystä on hyvin vaikeata tässä vaiheessa tehdä, Hirvi sanoo.