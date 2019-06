Öljyntorjunta Utön edustalla päättyi, rannikko ja lintuparvet säästyivät sotkulta – "Meillä on tiedossa useampia epäiltyjä aluksia"

Länsi-Suomen merivartioston kenttäjohtaja Jani Vastamäki kertoo, että toiminta alueella on loppunut, koska öljyä on enää niin ohut kalvo, ettei sitä voi kerätä pois.

Rikostorjuntayksikkö on aloittanut tutkinnan vuodosta



– Öljy on aluksesta peräisin. Meillä on tiedossa useampia epäiltyjä aluksia, joihin on kohdistettu tutkintatoimenpiteitä. Veteen valuneen öljyn tarkka määrä voi vielä selvitä, kun aluksia tarkemmin tutkitaan, Vastamäki kertoo.