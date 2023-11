Olivia Dunnen, 21, supersuosio aiheutti poikkeuksellisen ratkaisun

Dunne kertoo asiasta People-lehden haastattelussa. Voimistelijan ympärillä vallitseva hysteria on jättimäistä. Hän on joutunut aiemmin pidättäytymään esimerkiksi luennoilla käymisestä.

– Emme ole kilpailleet sitten viime kauden, joten katsotaan, mitä tällä kaudella tapahtuu. Viime vuonna Utahissa tapahtuneen välikohtauksen jälkeen meillä on nyt joukkueen mukana matkustava turvamies, Dunne sanoo.

Dunne on noussut poikkeukselliseksi sosiaalisen median ilmiöksi. TikTokissa ja Instagramissa seuraajia on miljoonia. Urheilija on erilaisten sponsorisopimusten myötä jo monimiljonääri.