Olisiko taudin tukahduttaminen oikea tie ulos koronarajoituksista? – "Hillitsemisen hintalappu on liian korkea"

Tukahduttamiselle kannatusta

Tänään sekä oppositiosta että hallituspuoleltakin on tullut kannatusta tukahduttamiselle tai aggressiiviselle rajaamiselle.

– Kokoomuksen näkemys on se, että koronaviruksen tukahduttaminen tai aggressiivinen rajaaminen on nopein ja paras tie yhteiskunnan normalisoitumiseen. Taudin rajoittaminen hyvin marginaaliseksi on näkemyksemme mukaan edelleen mahdollista, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo.