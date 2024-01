Oliko Joonas Kääriäinen oikeasti alasti Putouksen Onlyfans-sketsissä? Näyttelijä paljastaa taustat: "Siihen tehtiin peniksen muotoinen asia"

Sketsissä kurkistetaan muun muassa Kangasniemen kunnan johtoryhmän kokoukseen, jossa näytetään Joonas Kääriäisen esittämä hahmo puheenjohtamassa kokousta "alastomana" niin, että hänen genitaalialueensa on sensuroitu.

– Kävin ostamassa tämmöiset nude-kalsarit, joita tanssijatkin käyttävät. Minulla on siinä kalsarit jalassa, ja jälkityössä siihen tehtiin sumennus ja taisi mennä vielä niin, että siihen (sumennukseen) tehtiin peniksen muotoinen asia päälle, joka sitten blurrattiin, hän kertoi.

– Eli en ole oikeasti alasti siinä, ei tarvinnut olla, mikä on tietysti ihan hyvä asia, hän naurahti.

Näyttelijä kertoi saaneensa sketsin tiimoilta myös palautetta. Kangasniemen läheltä Mikkelistä ponnistava Kääriäinen paljasti, että palautetta, nimenomaan positiivista sellaista, on tullut jopa Kangasniemen kunnan suunnasta.

– Vanhempieni ystävä on töissä Kangasniemen kunnalla, eli ihan sieltä asti tuli hyvää kommenttia. He naureskelivat, että tuohan voisi oikeasti olla heille hyvä tulonhankkimiskeino. Siellä ilmeisesti myös Kangasniemen kunnan johtajasta lähtien on naureskeltu ja oltu oikein innoissaan siitä sketsistä, hän kertoi.