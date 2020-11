Oletko suihkussa 5 vai 20 minuuttia? Saatat pian joutua maksamaan pesuhetkistä minuuttitaksalla – tällaisista summista on kyse

Asuntokohtaiset mittarit tulossa pian

Monissa taloyhtiöissä vesimaksu on kiinteä summa, ja määräytyy asunnossa asuvien henkilöiden lukumäärän mukaan. Tähän on tulossa muutos, kun lasku perustuu omaan kulutukseen.

– Laki on hyväksytty ja se tulee astumaan voimaan. Sen jälkeen, kun taloyhtiöön tehdään isompaa korjausta ja vaihdetaan käyttövesiputket, asennetaan myös mittarit. Ja kun vesimittarit on asennettu, on velvollisuus laskuttaa niiden lukeman mukaan, Pynnönen sanoi Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Vesi on Suomessa edullista, mutta alueellisesti hinnoissa on suuria eroja, sanoo Vesilaitosyhdistyksen apulaisjohtaja Mika Rontu.

– Viime kädessä vesilaitoksen omistaja päättää hinnoista. Suurimmilla toimijoilla on luonnollisesti suuruuden ekonomia, eli jos on tiiviisti rakennettu pienelle alueella ja paljon ihmisiä, on vesi edullista tuottaa, kun taas harvemmin asutuilla alueilla veden tuottaminen on kalliimpaa, Rontu sanoo.