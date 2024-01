Mihin tämä mies katosi Salon yökerhosta lokakuussa? Poliisi julkaisi miehen kuvan ja tiedot tatuoinneista

Lounais-Suomen poliisin tiedotteen mukaan miehen katoamistapauksesta on saatu useita vihjeitä, mutta ratkaisuun johtajaa vihjettä ei ole toistaiseksi tullut. Katoamiseen ei epäillä liittyvän rikosta.

Viimeisin havainto kadonneesta miehestä on 13. lokakuuta salolaisesta Down Under Bar -nimisestä yökerhosta noin kello 22.20. Mies poistui yökerhosta 5–7 henkilön miesporukassa ja kaikki seurueen henkilöt puhuivat keskenään mahdollisesti venäjää tai viroa.

Kadonnut on noin 170 senttimetriä pitkä ja painaa noin 50 kiloa. Hänellä on vaaleanruskeat hiukset, siniset silmät sekä hän on olemukseltaan laiha ja hänellä on kapeahkot kasvot.

Miehellä on useita tatuointeja, joista tunnistettavimmat ovat vasemman käden keskisormessa olevat kirjaimet J ja R, sekä oikean käden rystysissä olevat numerot 1978.

Lounais-Suomen poliisin mukaan miehellä oli katoamishetkellä mahdollisesti yllään musta nahkatakki, musta huppari, siniset farkut ja suippokärkiset vaaleanruskeat kengät.

Miehen löytämiseksi on tehty viime kuukausien aikana lukuisia eri tutkintatoimenpiteitä. Poliisi on muun muassa puhuttanut useita henkilöitä, selvittänyt valvontakameratallenteita sekä miestä on etsitty maastosta ja vesistöstä poliisikoirien ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) avustuksella.