Poliisi pyytää edelleen havaintoja Salossa kadonneesta miehestä

Poliisin tarkentuneiden tietojen mukaan mies poistui viikko sitten perjantai-iltana Down Under Bar -yökerhosta viiden hengen miesporukassa noin kello 22.30. Sen jälkeen hänen liikkeistään ei ole varmaa tietoa.

Tuntomerkkeinä tatuoinnit käsissä

Kadonnut mies on noin 170 senttimetriä pitkä ja painaa noin 50 kiloa. Hän on olemukseltaan laiha ja hänellä on kapeahkot kasvot. Lisäksi kadonneella on vaaleanruskeat hiukset ja siniset silmät. Poliisin tietojen mukaan kadonneella on mahdollisesti yllään musta nahkatakki.