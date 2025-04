Oletko nähnyt tätä autoa? Saattaa liittyä Puumalan henkirikokseen

Poliisi kaipaa edelleen havaintoja Koivutieltä sekä asiaan mahdollisesti liittyvästä autosta Puumala–Juva-alueelta.

Poliisi kertoo saaneensa torstaina 24.4.2025 tietoonsa epäillyn henkirikoksen Puumalassa.

Epäilty henkirikos on tapahtunut yksityisasunnossa Puumalassa. Poliisi löysi asunnosta vainajan, jonka epäillään kuolleen ulkoisen väkivallan seurauksena. Henkirikoksen uhri on 90-luvulla syntynyt nainen. Poliisi on tehnyt tapauksen selvittämiseksi lukuisia puhutuksia sekä teknistä tutkintaa.

Poliisi pyytää mahdollisia havaintoja Puumalan Koivutieltä viime päiviltä, erityisesti tiistain ja keskiviikon 22.–23.4. välisenä yönä siellä liikkuneista henkilöistä sekä ajoneuvoista. Lisäksi havaintoja pyydetään oheisen kuvan autosta tiistailta ja keskiviikolta 22.–23.4. Puumalan ja Juvan alueilta.

Kaikki havainnot ja tiedot tapaukseen liittyen voi ilmoittaa Itä-Suomen poliisin vihjenumeroon 0295 415 232 tai sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.

Poliisi kertoo tiedottavansa tutkinnan etenemisestä seuraavan kerran maanantaina.

