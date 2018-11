Oletko nähnyt tätä ajoneuvoa? Poliisi julkisti ammattioppilaitoksesta varastetun minibussin rekisterinumeron

Poliisi kertoo, että erilaista omaisuutta oli anastettu alustavan arvion mukaan useiden tuhansien eurojen arvosta. Tapahtuma on taltioitunut poliisin mukaan valvontakameranauhalle.

Tallenteista selviää, että rikoksentekijöitä on ainakin kaksi kappaletta.

Poliisi pyytää vihjeitä



Kyseinen ajoneuvo on poliisin mukaan väriltään sininen MB-Sprinter. Minibussin rekisterinumero on OTI-590 ja se on vuosimallia 2003.